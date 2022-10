Krise tvinger selskaber tilbage til sort diesel: Direktør fik ekstraregning på knap 20 mio. kr.

Danske selskaber dropper nu biobrændslet HVO, der skulle være afgørende i transportens omstilling. Producent klapper i om pris og efterspørgsel

Energikrisen har rykket priserne på brændstof op i en helt anden liga det seneste år. Omkostningerne er blevet så tunge, at flere virksomheder nu begynder at tanke fossil diesel igen og vinker farvel til at bruge HVO Biodiesel, der af transportbranchen er blevet set som et vigtigt midlertidigt greb i den grønne omstilling.

En af virksomhederne, der ikke længere kan bruge det greb, er den internationale transportør DB Schenker, der globalt omsatte for over 23 mia. euro, eller 171 mia. kr., i 2021. Selskabet skiftede for to år siden 80 af sine danske lastbiler over på biobrændstoffet i den tro, at det ville betyde en årlig meromkostning på 5-6 mio. kr. ift. til almindelig diesel.

Nu er ekstraregningen vokset til knap 20 mio. kr., fortæller Henrik Dam Larsen, adm. direktør i DB Schenker Danmark:

“Det kunne vi sgu ikke spise for at være helt ærlig. Det er superærgerligt, at vi er endt her. Vi ville gerne betale en del af gildet, og tanken var, at vi kunne tiltrække kunder på det. Men det har været i gang for kort tid til, at vi kunne se effekterne.”

Faktaboks HVO Biodiesel HVO står for “hydrogeniseret vegetabilsk olie”, og brændstoffet fremstilles som regel af brugt madolie fra fødevareindustrien. Når brændslet produceres af restprodukter, bliver det betegnet som et andengenerationsbiobrændstof. Ifølge databehandleren Allied Market Research var det globale marked for andengenerationsbiobrændstof omkring 40,9 mia. kr. i 2020, men det forventes at vokse til 407,62 mia. kr. i 2030.

Klimaeffekten af biobrændslet, der fremstilles af brugt madolie fra fødevareindustrien, er stærkt omdiskuteret. Faktum er, at markedet for HVO er vokset markant i Danmark og globalt, hvor det af flere analysehuse ventes at nå en størrelse på over 400 mia. kr. i 2030 – og en lang række danske virksomheder har brugt biobrændstoffet i deres klimamarkedsføring. Her lyder det efter producentens anvisning, at brug af HVO sparer op mod 90 pct. af CO2-udledningerne fra brændstof.

Branche tvunget ud

DB Schenker er langtfra alene om at fraskrive sig den påståede klimagevinst. I slutningen af september valgte Region Midtjylland også at skifte fra biodiesel tilbage til fossilt brændstof på syv busruter for at spare 13,7 mio. kr., mens Randers Kommune gik samme vej. Postnord fortæller ligeledes til Børsen, at selskabet har skåret markant ned på sin brug af HVO på grund af inflationen.

I marts meldte Danske Fragtmænd også ud, at selskabet ville reducere sin klimabelastning med 300 ton årligt ved at bruge HVO Biodiesel til leveringer i storbyerne. Nu har selskabet ingen kommentarer til, hvorvidt man fortsat bruger biobrændstoffet, lyder det til Børsen.

Det har Holger Lauritsen til gengæld. Han ejer vognproducenten VM Tarm, der har droppet HVO-brændstoffet, selvom det ifølge producentens anvisninger var medvirkende til, at hans produktion, på papiret, stort set blev CO2-neutral.

“Men det blev simpelthen for dyrt, og det undrer mig, hvorfor HVO er steget markant mere i pris end almindelig diesel,” siger han.

Producent klapper i

Den undren er vanskelig at få svar på, for der er stilhed fra den finske storproducent af HVO Biodiesel, Neste, der leverer langt størstedelen af HVO-brændstoffet i Europa. Selskabet vil hverken kommentere, hvordan eller hvorfor pris og efterspørgsel på brændstoffet har udviklet sig.

Blandt de danske distributører skriver OK Energi til Børsen, at man “ikke mærker nedgang i efterspørgslen endnu”, men at forventningen er, at den vil falde, mens Q8 ikke er vendt tilbage på henvendelsen.

20 mio. kr. blev ekstraomkostningen på HVO Biodiesel for DB Schenker Danmark

Til gengæld fortæller konkurrenten Circle K, at efterspørgslen generelt er faldet på biobrændstoffet. Udviklingen er særligt drevet af offentlige kunder, der nu skifter tilbage til diesel.

“Derudover ser vi også private virksomheder, der overvejer at skifte tilbage til traditionel diesel som effekt af den øgede inflation,” skriver Circle K i en e-mail til Børsen.

En af de virksomheder er det danske færge- og busselskab Molslinjen, der bruger HVO Biodiesel på alle ruter under navnet Kombardo Ekspressen. Her fortæller Jesper Maack, kommunikationschef, at man har diskuteret emnet, men indtil videre fastholder brugen af HVO.

“Vi vidste godt, at den grønne omstilling ville blive dyr. At det skulle blive så dyrt her var ikke med i planerne,” siger han og tilføjer, at selskabet har forsøgt at kompensere for de stigende omkostninger ved at hæve priserne på billetter. Men det sætter selskabet i en sårbar position, lyder det.

“Når konkurrenterne kører på brændstof, der koster det halve, skal vi være dygtige til at hæve vores volumen. Det går heldigvis godt lige nu, men hvis priserne fortsætter sådan her, skal vi have det op at vende igen,” siger han.

