Forbrugere “går og tror, de har CO2-neutral strøm”: Eksperter vil skrotte stormarked for certifikater

Certifikater for grøn strøm er et yndet redskab for danske virksomheder. Men de gør ingen forskel for klimaet. Andre og rigtige løsninger findes, lyder det fra eksperter, der vil have modellen stoppet

Det er på høje tid at få sat en stopper for brugen af grønne oprindelsescertifikater på strøm. Det er meldingen fra både danske og internationale eksperter, Børsen har talt med. De kalder systemet forældet og i flere tilfælde klimaskadeligt, bl.a. fordi det medfører vildledende markedsføring.

Certifikaterne skaber ikke mere grøn strøm på elnettet – det er de alt for billige til – mens der i flere tilfælde har været udfordringer med, at certifikaterne bliver talt dobbelt, bl.a. fordi systemet er uigennemskueligt, lyder det.

I stedet bør virksomheder bevæge sig i to andre spor, lyder det. Det første og letteste at gennemføre er at skære ned på strømforbruget og rykke brugen til de tidspunkter, hvor der er mest grøn energi i elnettet. Det mener energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling Julie Bangsgaard Abrahams.

“Det grundlæggende problem er, at forbrugeren ikke forstår certifikaterne. De går og tror, at de har CO2-neutral strøm, de kan bruge løs af, når det ikke er sandt. Ikke engang tæt på, for strømmen i stikkontakten er den samme,” siger hun.

Mere energi

Virksomhederne bør i stedet investere i reel, nyopsat vedvarende energi, så strømmen i stikkontakterne faktisk bliver grønnere.

Virksomheder kan f.eks. indgå ppa’er (power purchase agreement): en købsaftale for grøn strøm, hvor en virksomhed forpligter sig til at aftage strømmen fra f.eks. en ny vindmøllepark i 15 år.

Problemet er, at de færreste har ressourcerne til at underskrive ppa’erne. Det forudsætter stort elforbrug og kræver arbejde med komplekse kontrakter, samt vindsigt i udviklingen på elprismarkedet. Alt sammen ting, der skal findes tid og ressourcer til ved siden af selskabets normale drift.

89,6 mia. kr. er det globale marked for oprindelsescertifikater, vurderer Precedence Research

I øjeblikket vokser der nye løsninger frem, som kan afhjælpe det problem.

Anna Riis Hedegaard har med en årrække som klimapolitisk rådgiver med erfaring fra energisektoren stiftet selskabet The 0-Mission. Idéen er at give mindre virksomheder mulighed for at finansiere ny vedvarende energi i Danmark gennem en abonnementsordning.

Den første solcellepark på 161 MW er nu opført uden statsstøtte ved Vandel i Vejle. Regnskabsvirksomheden Visma E-conomic, kapitalfonden Axcel, advokatselskabet Plesner og smykkefabrikanten Ole Lynggaard er blandt kunderne.

“Vi tilbyder det samme som i ppa’en. Men vi gør det på en fleksibel måde, hvor alle kan være med. Vi er et mellemled, der sikrer finansieringen og det forebyggende arbejde, så virksomhederne kun skal tænke på selve betalingen. På den måde er vi en merudgift, men vi gør det muligt for flere at opføre vedvarende energi,” siger Anna Riis Hedegaard. Ifølge hende koster det ca. 20 kr. pr. medarbejder om måneden for en kontorvirksomhed at medfinansiere parken.

Grundlæggende problem

Det kan være en del af løsningen, i hvert fald indtil elnettet stort set kun er fyldt med vedvarende energi, hvilket er planen om relativt få år. Det fortæller professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

“Det er den måde, man kan bidrage til mere grøn strøm i elnettet. Jeg synes, det er absurd, at man har skabt en model for den her misinformation om, at nogle virksomheder eller forbrugere har mere grøn strøm end andre.”

Det er særligt ude af trit med virkeligheden, at danske elselskaber gennem en mærkningsordning hos Forbrugerombudsmanden har lov til at markedsføre deres strøm som “grøn” og “klimavenlig” alene ved at købe oprindelsescertifikater for vedvarende energi, mener eksperterne.

Faktaboks MÆRKNINGSORDNING FOR GRØN STRØM Blev vedtaget i 2020. Her stilles en række forudsætninger op, som elselskaber skal leve op til for at kunne bruge klima- og miljøanprisninger i deres kommunikation til kunderne. I retningslinjerne står der, at de “omfatter udtryk som f.eks. “grøn strøm”, “klimavenlig” strøm, “energi fra vindmøller” og andre betegnelser, som signalerer, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder”.

En skadelig ordning

De seneste uger har Børsen beskrevet, hvordan flere af elselskaberne, der gør brug af mærkningsordningen for grøn strøm, også oversolgte deres klimaarbejde, mens myndighederne aldrig har ført kontrol med, om retningslinjerne bliver overholdt.

“Tiden er løbet fuldstændig fra oprindelsescertifikaterne og den måde, de markedsføres på. Der bliver hverken mere eller mindre grøn strøm i elnettet af, at jeg bruger strøm, hvor der er tilkoblet certifikater,” siger chefkonsulent for bæredygtigt forbrug hos Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe.

Ifølge ham og de andre eksperter kan ordningen skade mere, end den gavner. Der er intet bevis for, at de grønne certifikater fører til klimabesparelser, og forbrugere samt virksomheder bør beskyttes mod vildledning ved at tage hånd om det grundlæggende problem, lyder det i et fælles opråb.

Meldingen er den samme fra en af verdens førende eksperter i klimaregnskaber Matthew Brander fra Edinburgh University.

“Forbrugerne tror, at de støtter VE-udbygning på den her måde. Der er mange beviser for, at det ikke er tilfældet, fordi der er statsstøtte og politisk arbejde, der driver markedet. I dag er VE endda konkurrencedygtigt i sig selv,” siger han.

Forbrugerombudsmanden har åbnet for at opdatere den grønne mærkningsordning ift. til, hvordan selskaber kan markedsføre deres elprodukter. Men ifølge Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet må det være op til politikerne at få oprindelsescertifikaterne væk på den anden side af de nuværende regeringsforhandlinger.

“Folketinget skal sætte sig ind i det her og få afskaffet modellen,” siger han.

Efter ny regering

Christiansborg har heller ikke været helt blinde for certifikaternes svagheder. I efteråret har der været arbejde i gang med at kigge på en revurdering af den danske model, hvor certifikaterne stadig kan udstedes for vedvarende energi, der har modtaget statsstøtte.

I slutningen af oktober kunne TV2 fortælle, at klimaministeriet ifølge flere juraeksperter har vildledt Folketingets ordførere til at tro, at ordningen for oprindelsescertifikater ikke kunne ændres grundet EU-lovgivning. Ifølge mediet og EU-Kommissionen er det ikke korrekt, da det er op til medlemslande selv at vurdere enkelte støtteordninger for at se, hvorvidt modellen for grønne certifikater kan revurderes eller evt. udfases.