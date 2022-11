Elselskaber lover danskere klimaneutral strøm: Eksperter stempler det som falsk markedsføring

Danske forbrugere bliver ført bag lyset, når elselskaber lover dem “klimaneutral strøm”, mener Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Grøn Omstilling, der vil have ændrede retningslinjer

Danske forbrugere kan vælge elselskaber, der gør mere for klimaet end andre. For en merpris kan kunder købe sig til “klimaneutral strøm” og “bæredygtig el”. Et produkt, der er “200 pct. certificeret CO2-neutral” er også en mulighed hos virksomheden Grow Energy, og hvis man vil gå hele vejen, kan man købe et abonnement, der angiveligt gør hele kundens liv “100 pct. CO2-neutral”.

Men der er tale om falsk markedsføring og direkte greenwashing.

Branchen har tolket superkreativt på den her mærkningsordning Julie Bangsgaard Abrahams, energirådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

Det vurderer blandt andre Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Grøn Omstilling (RGO) på baggrund af Børsens undersøgelse af fem danske elselskaber: Grow Energy, Ewii, Natur-Energi, NRGI og Scanenergi, der markedsfører produkter som enten CO2- eller klimaneutrale.

“Vi synes ikke, man bør kalde strøm for hverken bæredygtig eller CO2-neutral. Vi opfatter det som greenwashing, men det kræver et grundigere kig på retningslinjerne på området for at vurdere, om det er direkte ulovligt,” fortæller chefkonsulent for bæredygtig forbrug hos Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe.

Børsen har bedt virksomhederne om dokumentation for påstandene om klimaneutralitet. Her er Ewii, NRGI og Natur-Energi vendt tilbage på henvendelsen, mens Grow Energy og Scanenergi ikke har svaret.

Ingen af selskaberne kommenterer kritikken fra RGO og Forbrugerrådet Tænk direkte. I e-mailsvarene til Børsen og af information på virksomhedernes hjemmesider fremgår det, at fire selskaber dokumenterer klimareduktionerne, der skal gøre produkterne klimaneutrale, gennem tredjepart. Kun NRGI investerer i et skovprojekt under eget tag, men det tiltag møder også kritik.

Resten af de fem elselskaber køber såkaldte klimakreditter gennem de to organisationer Verified Carbon Standard og Gold Standard, der udbyder klimaprojekter som f.eks. skovrejsning, skovbevaring eller udbygning af vedvarende energi. Standarderne er blandt de mest anerkendte i verden og bl.a. anbefalet af både Rådet for Grøn Omstilling og Forbrugerombudsmanden.

Langt fra sikkert

Men klimaprojekterne er stadig påhæftet markant usikkerhed og bør ikke bruges til at påberåbe sig CO2-neutralitet, lyder det bredt fra klimaeksperter. Rapporter fra EU-Kommissionen og det danske Klima- og Omstillingsrådet vurderer desuden, at omkring 80-85 pct. af projekter inden for klimakompensation ikke leverer de forventede CO2-reduktioner.

Ifølge RGO og Forbrugerrådet Tænk ligger en del af problemet i Forbrugerombudsmandens mærkning for elprodukter: de såkaldte grønne blade. Ordningen giver danske selskaber mulighed for at markedsføre deres produkter med enten et eller to grønne blade.

Faktaboks Mærkningsordning for grøn strøm Blev vedtaget i 2020. Her stilles en række forudsætninger op, som elselskaber skal leve op til for at kunne bruge klima- og miljøanprisninger i deres kommunikation til kunderne. I retningslinjerne står der, at de “omfatter udtryk som f.eks. “grøn strøm”, “klimavenlig” strøm, “energi fra vindmøller” og andre betegnelser, som signalerer, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder”.

Et grønt blad kræver, at selskaberne køber certifikater for strøm, der stammer fra vedvarende kilder som vind eller sol. Det samme kræves, hvis en udbyder vil bruge to grønne blade, men her skal virksomhederne også investere i at fjerne CO2 fra atmosfæren i en mængde, der svarer til klimabelastningen fra kundernes strømforbrug.

Målet var at skabe gennemsigtighed for forbrugerne om, hvilke elselskaber der leverede de mindst klimaskadelige produkter, men den opgave er langtfra lykkedes, lyder det fra energirådgiver i RGO Julie Bangsgaard Abrahams.

“Branchen har tolket superkreativt på den her mærkningsordning. Du kan ikke snakke om, at strømmen er CO2-neutral. Du kan tale om, at du kompenserer, hvad der svarer til et gennemsnitligt elforbrug,” siger hun.

2 grønne blade er den højeste klimaanprisning, danske elselskaber kan markedsføre sine produkter med under Forbrugerombudsmandens retningslinjer

Selskab stikker ud

Særligt grov er vildledningen hos Grow Energy, der sælger produktet “Zero hero”, mener de to eksperter.

Her lyder det, at elabonnementet er “200 pct. certificeret CO2-neutral”, fordi Grow Energy ifølge selskabet investerer i klimaprojekter, der reducerer den dobbelte mængde af klimaaftrykket fra elforbruget.

Som det eneste selskab tilbyder Grow Energy også et produkt, hvor kunden kan “blive 100 pct. klimaneutral”. Det sker med tjenesten “Grow 360”, hvor selskabet angiveligt køber klimakompensation for 17 ton årligt – eller hvad der svarer til en gennemsnitsdanskers årlige klimabelastning, når man medregner alt forbrug.

“Der snyder de helt klart på vægten. Jeg bliver ikke CO2-neutral af at købe det produkt. Vi råder i det hele taget til at forholde sig kritisk til den reelle effekt af klimakompensation, som selskaberne forsøger at bruge som dokumentation,” siger Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet Tænk.

Sad med ved bordet

Mærkningsordningen med de grønne blade er lavet af Forbrugerombudsmanden, og her får elselskaberne i retningslinjerne lov til at markedsføre deres elprodukt som “grøn strøm”, så længe der er købt oprindelsescertifikater for 100 pct. af den solgte energi. En anprisning, der også er stærkt omdiskuteret og tidligere kritiseret af bl.a. RGO.

Der står dog ikke noget om, hvorvidt selskaberne må markedsføre deres produkter som klimaneutrale eller CO2-neutrale. Ombudsmanden anbefaler endda, at virksomheder helt afholder sig fra at beskrive produkter og ydelser som “bæredygtige”, hvilket både NRGI, Natur-Energi og Ewii gør.

Jeg vil anbefale, at man vælger det billigste elprodukt, man kan finde Julie Bangsgaard Abrahams, energirådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

Forbrugervagthunden vil dog ikke kommentere virksomhedernes klimaudsagn, skriver forbrugerombudsmand Christina Toftegaard i en e-mail til Børsen, der fortsætter:

“Retningslinjerne er udarbejdet efter forhandlinger med en række aktører, herunder Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Grøn Omstilling, som har erklæret sig enige i indholdet. Der er naturligvis mulighed for at genoptage forhandlingerne om retningslinjerne, hvis der skulle være et ønske herom.”

Det opfordrer både RGO og Forbrugerrådet Tænk nu Forbrugerombudsmanden til at overveje. Begge organisationerne har fra begyndelsen været kritiske overfor de vedtagne retningslinjer, lyder det.

Vi skønnede, det var bedre at få retningslinjer end ingenting Vagn Jelsøe, chefkonsulent, Forbrugerrådet Tænk

“Men vi skønnede, det var bedre at få retningslinjer end ingenting,” som Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet formulerer det.

“Retningslinjerne har ikke haft den effekt, man havde regnet med, for de grønne blade bliver misbrugt. Om vi skal starte helt forfra, det er svært at sige, men der skal laves om på dem,” siger Julie Abrahams fra RGO.

I det hele taget virker det ifølge hende omsonst, at danske elselskaber skal bruge kundernes penge på at investere i klimaprojekter.

“Jeg vil anbefale, at man vælger det billigste elprodukt, man kan finde. Så kan man bruge de sparede penge på at støtte klimatiltag selv,” siger hun.