Hvad bliver smv’ernes største udfordringer og muligheder i 2021? – Her er seks eksperters bud

Udnyt de forretningsmuligheder, der åbner sig, i takt med at danskerne bliver vaccineret, og overvej at jagte arbejdskraft fra coronaramte erhverv. Men pas på med “dumme salg” til dårlige kunder, der kan trække dig ned i dyndet. For coronakrisen er ikke slut endnu, og 2021 rummer både nye muligheder og faldgruber for de mindre virksomheder

