Efter undersøgelse vil Nordea gennemgå gældssager: Kan blive nødvendigt at kompensere op mod 3500 inkassokunder

Generelt er der styr på gældsinddrivelsen, mener bankerne. Men der er stadig rum til forbedring, og Nordea har brug for ekstra gennemgang af 3500 kunder, viser aktindsigter fra Finanstilsynet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det er et kompliceret område, men vi har styr på det. Sådan er konklusionen overordnet set fra landets største banker, der har været igennem deres systemer for gældsinddrivelse, efter at det kom fr...