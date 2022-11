Forbrugerrådet Tænk går med i front mod Danish Crown i historisk retsopgør

Vegetarforening trækker Danish Crown i retten, og nu stempler Forbrugerrådet Tænk ind i Danmarks første store klimaretssag. “Ikke en fjollet lille nichekamp,” siger vegetarformand

Direkte oprykning fra byret til landsret, dyre advokater og et principielt retsspørgsmål om klima, der skal behandles for første gang af en dansk domstol.



Allerede inden der er fastlagt dato for retssagen mellem slagterigiganten Danish Crown, som er anklaget for greenwashing af Dansk Vegetarisk Forening (DVF), er der lagt op til, et historisk opgør.

Mastodonter flankerer slagteri i sag om greenwashing

Linjerne bliver nu trukket endnu hårdere op, da Forbrugerrådet Tænk anmoder om at træde ind i landsretssagen som en del af anklagerholdet mod Danish Crown. I september kunne Børsen fortælle, at industrikæmperne Dansk Industri (DI) og Landbrug & Fødevarer (L & F) bad om lov til at støtte Danish Crown på lignende vilkår. Erhvervskæmperne har desuden hyret eksterne advokater fra Gorissen Federspiel og Bruun & Hjejle ind til at føre sagen.

Fra klistermærker til landsretten

Det er også på baggrund af L & F's og DI's indtræden i sagen, at Forbrugerrådet Tænk nu vil med ind i retslokalet, fortæller rådets formand, Anja Philip.

“Vi mener, at vi kan komme med vægtige udsagn og indlæg fra et andet perspektiv end erhvervsorganisationerne. Sagen er helt i tråd med vores arbejde for forbrugerne, og det er helt afgørende at få stoppet greenwashing, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling,” lyder begrundelsen fra vagthunden.

Det vil være en fordel for både myndigheder og virksomheder at få nogle klare, dommerskabte retningslinjer Jan Trzaskowski, professor, Copenhagen Business School

Slagterikæmpen er sagsøgt for at vildlede forbrugere gennem kampagnen “klimakontrolleret gris”, hvor selskabet bl.a. påstår, at “Dansk svinekød er mere klimavenligt, end du tror”, samt at svinekødet har reduceret klimaaftrykket med 25 pct. siden 2005. Det er anprisninger og udregninger, der siden har fået skarp kritik af flere interesseorganisationer, ligesom samtlige danske dagligvarekæder har valgt at droppe salget af produkter med Danish Crowns klimaklistermærke, der tidligere sad på kødpakkerne.

Ny praksis

Der bliver med stor sandsynlighed tale om en retssag, der kan trække et langt spor ift. fremtidig retspraksis for klima- og miljømarkedsføring. Det fortæller ekspert i markedsføringsret og professor ved Copenhagen Business School Jan Trzaskowski.

Han kalder klimaslagsmålet for “fuldstændig centralt” og åbner allerede nu for, at det kan være en oplagt sag for højesteret og evt. EU-Domstolen.

Arla efterlyser retningslinjer efter droppet klimakampagne

“Vi har nogle tudsegamle sager om ’penicillinsvin’, men vi savner moderne domstolspraksis, når det kommer til bæredygtighed. Vi mangler domstolens ord for, hvad der er lovligt, så det er helt rigtigt, at den allerede nu er trukket længere op i retssystemet,” siger han.

Sagens karakter understreges i høj grad af, at flere prominente organisationer nu vil have deres argumenter med i retssalen, vurderer Jan Trzaskowski.

“Fordi retspraksis på området er uklar, er der risiko for, at spillerne på området fortolker reglerne, som de hver især mener, at de skal. Derfor har de her en særlig god mulighed for at få deres argumenter hørt. Så er det op til domstolen at sætte foden ned til sidst,” siger han og tilføjer:

“Det vil være en fordel for både myndigheder og virksomheder at få nogle klare, dommerskabte retningslinjer.”

Det er ikke en fjollet lille nichekamp Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær, Dansk Vegetarisk Forening

Danish Crown støtter

Danish Crown stiller ikke op til interview om sagen, men fortæller i et skriftligt svar, at retssagen ifølge slagterikoncernen handler om at skabe rammer, der gør det muligt at fortsætte med at kommunikere klimatiltag.

“Det er helt fint, at Forbrugerrådet Tænk går ind i sagen. Det vigtigste for Danish Crown er, at vi fremover bliver bedre til at give forbrugerne et bæredygtigt valg. Derfor har vi også foreslået, at der indføres et statskontrolleret klimamærke, så forbrugerne får de bedste forudsætninger for at træffe et valg på et oplyst grundlag.” skriver Danish Crowns kommunikationsdirektør, Astrid Gade, i en e-mail til Børsen.

Flere parter trækkes ind i anklager om greenwashing

Sejr til “plantespisere”

DVF ser Forbrugerrådet Tænks indtræden i sagen som en klar sejr, fortæller generalsekretær i DVF, Rune-Christoffer Dragsdahl.

“Nu bliver det svært at sige, at det bare er nogle plantespisere, der er sure på Danish Crown. At en så velrenommeret organisation går med ind i sagen viser, at det er en vigtig sag for forbrugerne. Det er ikke en fjollet lille nichekamp,” siger han.

Dengang sagde du, at du ikke var bekymret for resultatet – hvorfor har I alligevel set det nødvendigt at søge efter nogen, der vil gå ind i sagen på jeres side?

“Jeg tror, vi har set sådan på det, at vi har nogle glimrende domstole, men det er klart, at de domstole også skal lytte på aktørerne i sagen. Hvis man så har tre store organisationer med deres advokater på den ene side, så kræver de togså noget af en indsats fra vores advokater.”

3 uafhængige organisationer har nu bedt om lov til at træde ind som part i det private søgsmål

Hos DI bliver Forbrugerrådet Tænk budt velkommen i sagen af vicedirektør og jurist Kim Haggren, der er primær leder på DI's rolle i sagen.

“Det støtter vi, og det synes vi er helt fint, så vi kan komme hele vejen rundt i arbejdet med at få klare retningslinjer på området,” siger han.

Forbrugerrådet er ret tydelige om, at de mener, Danish Crown, som I forsvarer, har vildledt forbrugerne – så de træder jo ind i sagen for at modarbejde jer?

“Det er jo helt fair, at de har deres opfattelse af det. Det, jeg må sige er, at retningslinjerne og loven ikke er særlig klar. Vores vurdering er, at Danish Crown har holdt sig, til de regler, der er.”