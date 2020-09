Usikkerhed får selskaber til at klamre sig til milliardkreditlinjer de ikke bruger: “Det er historien om usikkerhed”

De milliardstore “coronafaciliteter”, som selskaber tegnede i bankerne i foråret, står stort set uberørt. “Det er historien om usikkerhed,” siger FLS-boss

Da FLSmidth-topchefen Thomas Schulz i marts så covid-19 bevæge sig fra at være en epidemi isoleret i Kina til at blive en pandemi, besluttede han sig i samråd med selskabets bestyrelse for at udløs...