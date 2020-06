Presset på biludlejningen kommer til at have konsekvenser for den grønne omstilling for biludlejerne, for tiltagene bliver for dyre og risikable at finansiere

Der har i længere tid været talt om flere grønne alternativer i biludlejningsbranchen, og flere biludlejningsfirmaer havde initiativer i støbeskeen, der skulle rulles ud i 2020. Men de planer er fo...