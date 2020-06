Eksklusivt for kunder

I en ny undersøgelse viser dommerne, at man får, hvad man betaler for. Besparelser øger ventetiden, siger dommerformand Mikael Sjöberg.

Problemer har det med at gå i ring. Også retsområdet har sin egen cyklus. Se bare på domstolene, hvor dommerne vånder sig under en alt for stor og voksende arbejdspukkel. Borgere ældes, mens ventet...