Kritik af lange ventetider ved domstolene: “Erhvervslivet fravælger i stort omfang retssager. I et demokratisk retssamfund er det et kæmpe problem”

Justitia: Lange ventetider og lav godtgørelse af omkostninger er årsager til virksomheders massive fravalg af retssager. Minister er bekymret

Dansk erhvervsliv har så ondt i retssikkerheden, at et dårligt forlig er bedre end at opsøge domstolene. Lange ventetider og mangelfuld godtgørelse af sagsomkostninger er centrale forklaringer på, ...