På to år har tonsvis af bælgfrugter rykket Meyers mod målet

Meyers er siden begyndelsen i 1989 gået ind for økologi, grøntsager og lokale varer. De seneste to år er detaljegrad og resultatmåling på klimaarbejdet blevet skåret langt tydeligere

I Sakskøbings rødstenede sukkerfabrik står dusinvis af paller med store hvide plastiksække. Ekkoet runger i den højloftede hal, der i driftsårene var stakket med så meget sukker, at arbejderne fra toppen af de øverste sække kunne skrive på betonspærene, der svæver 10 meter over jorden.

“Fyret 29/2 66,” står der i kridt på midten af en betonbjælke. Højst sandsynligt en afsked fra en sæsonansat, der håndterede “Lollands hvide guld” – sukkerroerne – i årtierne inden, fabrikken blev sat ud af drift i 1991.

87 ton bælgfrugter serverede Meyers i 2022

Nu fungerer rummet som lager, og sækkene, der kun er stablet i et enkelt lag, indeholder tørrede bælgfrugter som kikærter, gule ærter og linser dyrket af Lollands landmænd. Måske kommer stakkene igen til at hæve sig mod loftet i takt med, at danske virksomheder og forbrugere får øjnene op for de proteinrige og relativt klimavenlige planter.

I hvert fald er bælgfrugterne blevet et af kerneelementerne i klimastrategien hos en af Danmarks største kantinevirksomheder Meyers, der på fire år har hævet brugen af bælgfrugter med 89 pct. til 87 ton.

Og der skal langt flere bælgfrugter til, mens selskabet bevæger sig mod sit mål om at halvere klimaaftrykket fra råvarerne i 2030. Selskabet nærmer sig samtidig toårsdagen for målsætningen om at sænke CO2-aftrykket fra råvareforbruget med 30 pct. i 2025 målt mod 2018. Aftrykket er nu nede med 20 pct. målt fra 2018 til 2021.

Bullshit eller fakta

Fra den kolde lagerhal sætter stifteren og frontfiguren i Meyers, Claus Meyer, der selv voksede op på Lolland, ord på, hvad to år med en klimastrategi har lært virksomheden. Hvad har været nemt, hvad er svært, og hvordan lykkes man som kok med at gå fra kød til kikærter, uden at gæsterne fylder klageboksen i kantinerne.

“Vi har jo altid haft et eller andet stående i vores tilbud om, at vi også er lidt økoagtige, og at vi tager hensyn til miljøet. Men nu er vi blevet ekstremt tydelige, og det har været nødvendigt. Der er flere og flere kunder, der bare stiller krav om, at man kan måle på klimaaftrykket, og at det ikke kun er løse ambitioner,” siger han med henvisning til det datasystem, selskabet for to år siden investerede et millionbeløb i.

Faktaboks Det har Meyers gjort Sænket klimabelastningen pr. kg mad med 20 pct. fra 3,3 kg til 2,7 kg målt mod 2018. Hævet mængden af bælgfrugter til 87 ton, mens andelen af bælgfrugter dyrket i Danmark er gået fra næsten ingenting til 7 pct. Indført økonomiske incitamenter, der motiverer kokke og køkkenchefer til at lave mindre klimabelastende mad. Sat mål om at reducere den samlede arealanvendelse med 30 pct. pr. kg mad inden 2030. Hævet økologiprocenten til 47 pct. på tværs af hele koncernen og 59 pct. i kantinerne. Det er en stigning på 12 pct. siden 2018. Formuleret en værdisætning, der skal sætte retning for medarbejderne, både når det kommer til klima, biodiversitet og social inklusion.

Værktøjet har siden målt CO2-aftrykket ned til hver skive svinekød og enkelte gule ært i virksomheden. På den baggrund analyserer næsten 400 kokke hver måned indkøbenes klimaaftryk og udvikler mindre klimatunge opskrifter – bl.a. fordi deres bonusser afhænger af, om de reducerer CO2-udledningen.

Samtidig besvarer måleværktøjet et af de nøglespørgsmål, eksisterende og potentielle kunder nu stiller, ifølge Claus Meyer:

“Er det bare bullshit, eller har I faktisk gjort noget ved det?”

Tydelige tal

Meyers har, som tallene viser, gjort noget ved det. For at nævne et par eksempler er klimabelastningen fra kød sænket 56 pct., aftrykket fra mejeri er sænket 17 pct. pr. kg ved at bruge mere mælk og mindre ost, og alt i alt er to tredjedele af klima-ambitionen for 2025 indfriet. Claus Meyer åbner også for, at klimamålsætningerne “godt kunne formuleres endnu mere ambitiøst”.

Spørgsmålet bliver så, hvorfor madvirksomheden ikke allerede har gjort mere.

Modsat mange andre selskaber, der må sætte liden til nye grønne teknologier og brændstoffer samt leverandørernes evner til at levere mindre klimabelastende alternativer til f.eks. stål eller beton, har Meyers i princippet alle mulighederne lige ved hånden.

Kantinekæmpen kunne uden videre stoppe med at servere kød og nøjes med at indkøbe proteinrige bælgfrugter og lettere mejeriprodukter end f.eks. hård ost. Det ville endda sænke omkostningerne.

Men i sidste ende vil det både spænde ben for forretningen og klimaet, lyder svaret fra stifteren af Meyers.

“Hvis vi skubber for hårdt på, er der risikoen for, at det får den modsatte effekt. At folk stiller sig op og siger ‘nu er det fandeme nok’, fordi vi tvinger dem til at spise vegetarisk, og så kunne der potentielt brede sig en modbølge.”

Grøntsagsdiktatur

Det er ikke kun en teori – eksemplerne eksisterer allerede. F.eks. da regeringen i efteråret 2020 foreslog at indføre to kødfrie dage om ugen i de statsejede kantiner. Efter hårde protester fra både fagforeninger og bl.a. Dansk Folkeparti, der kaldte forslaget “grøntsagsdiktatur”, blev idéen trukket tilbage kun fem dage efter.

Siden har bl.a. Klimarådet, regeringens kontrolapparat for klimapolitik, lavet gennemgribende analyser af, hvordan forbrugeres madvaner bliver påvirket af klimaindsatsen. Det er en overordentlig svær men nødvendig balancegang, fordi fødevareproduktionen tegner sig for omkring 30 pct. af vores samlede klimaaftryk, lød det dengang i december 2021.

“Kødfrie dage og andre af den slags betegnelser er ikke specielt hjælpsomme. Vores madvaner er også en del af vores identitet, og man kan hurtigt skabe en polarisering,” fortalte Peter Møllgaard, økonomiprofessor og formand for Klimarådet, til Børsen.

Heldigvis for Meyers er interessen for aftrykket fra kantinemaden på arbejdspladsen vokset markant.

Helt ny forretning

Flere virksomheder begynder at tage ansvar for, hvordan medarbejdernes madvaner påvirker klimaet, lyder det. F.eks. vil en af Danmarks største fonde, der ønsker at være anonym, sende sine over 200 medarbejdere på kursus i, hvordan de får grebene til at spise mere grønt, også derhjemme.

Undervisningen står Meyers for, ligesom selskabet har tegnet en fireårig kontrakt med Københavns Kommune om at rådgive 1027 køkkener i grøn omstilling. Lignende aftaler er lavet med 90 køkkener i 12 andre danske kommuner. Sammen med virksomhedens madskoler, der strækker sig fra København over USA og til Marokko, er der ved at vokse en decideret konsulentvirksomhed ud af ønsket om, at medarbejdere spiser mere klimavenligt.

30 ansatte arbejder fuldtid med rådgivning, og mens forretningsbenet stadig er en meget lille del af den samlede omsætning på 628,4 mio. kr., er potentialet stort, og udviklingen en overraskelse.

“Vi har ikke set det komme så hurtigt – førhen skulle vi helst ikke mene for meget om noget. Vi skulle lave dejlig mad til frokost og så blande os uden om folks liv,” siger Claus Meyer og tilføjer:

“Nu inviterer man os indenfor og vil faktisk gerne bruge vores kokkes erfaringer til at ændre madvaner på et større plan. Ikke bare det, der foregår på arbejdspladen. På den måde får kantinen jo næsten kræfter som kirken. Men vi skal samtidig holde balancen, hvor vi ikke er sat i verden for at omvende nogen.”

Det “større plan”, Claus Meyer taler om, handler ikke kun om arbejdsliv kontra privatliv. Siden klimastrategien blev sat i verden, har selskabet formuleret en formålserklæring, der på overskriftniveau lyder på at skabe “ubetinget værtsskab”.

Vi skulle lave dejlig mad til frokost og så blande os uden om folks liv Claus Meyer, stifter, Meyers

Social inklusion er en målsætning, mens naturen skal beskyttes, og der skal bruges mindre plads til at dyrke maden. Igen en ambition, der peger i retningen af langt mindre af den kødproduktion, som f.eks. optager op mod 80 pct. af det danske landbrugsareal, fordi der skal dyrkes massive mængder foder til grise og køer.

Kødbashing

Men der skal stadig være plads til kødet, mener Claus Meyer.

“Vi vil helst ikke stille os op i køen af folk, der basher oksekødet. I nogle tilfælde kan kødet og mælken være et biprodukt af naturpleje, og så er historien om aftrykket et helt andet både for klima og biodiversitet. Men det mangler vi tal for, fordi kødets belastning stadig opgøres ud fra nogle meget generelle data.”

Selvom Meyers altså øjensynlig er på rette vej til at indfri sine klimamål, skal der stadig findes svar på bl.a. de sidste reduktioner, kødets, bælgfrugternes og naturens rolle, samt hastigheden af parløbet med gæsterne.

I den forstand må man også være ekstremt tydelig om, hvad man ikke ved endnu, lyder det fra Claus Meyer.

“Vi er fucking uperfekte. Vi har ikke alle svarene, og der er total lang vej endnu for os. Men vi synes, vi er på vej.”