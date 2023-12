Danish Crown ventede på afgørelse hos styrelse i to år: Nu kan landsretten afgøre sag hurtigere

Fødevarestyrelsen behandler stadig en to et halvt år gammel klage over Danish Crowns omstridte klimakampagne. Sagen er i dag forældet hos styrelsen, og landsrettens dom står til at overhale myndighedens sagsbehandling

“Kraftige anklager rettes mod Danish Crown,” hed det i Børsen for to et halvt år siden. Her landede en helt ny klage på den daværende forbrugerombudsmand Christina Toftegaards bord. Anledningen var Danish Crowns kampagne “Klimakontrolleret gris”, og afsenderen var miljøorganisationen Greenpeace.

Sagen vandrede på en enkelt dag videre til Fødevarestyrelsen, og nu nærmer den sig en afgørelse, efter at sagen strafferetligt er forældet og netop er blevet afsluttet i Vestre Landsret, som er på vej med en afgørelse. Det viser dokumenter fra Fødevarestyrelsen, som Børsen har fået aktindsigt i.

“Vi har stiftet bekendtskab med et system, der slet ikke er gearet til at håndtere disse her sager,” vurderer Sune Scheller, kampagnechef i Greenpeace.

Allerede forældet

Sagen fra Greenpeace er i dag forældet i strafferetlig forstand. Det vil sige, at Fødevarestyrelsen ikke kan udskrive en bøde til Danish Crown, selv hvis virksomheden har forbrudt sig mod vildledningsforbuddet. Samtlige supermarkeder, der solgte kød fra Danish Crown med mærket “Klimakontrolleret”, valgte at tage det af hylderne i 2021 efter protester fra forbrugere og miljøorganisationer. Dermed blev kampagnen indstillet for mere end to år siden og kan derfor ikke idømmes bøde.

Efter kritik fra grønne organisationer fjernede alle supermarkeder svinekød med “klimakontrolleret”-mærke fra kølediskene. PR-foto: Greenpeace

Også Claus Barrett Christiansen, partner i Bech-Bruun, kritiserer den lange sagsbehandlingstid fra styrelsens side. Han har repræsenteret en række virksomheder, der var under beskyldning for greenwashing og har senest forsvaret Danish Crown i den civile retssag ved Vestre Landsret.

Fakta Sagen mod Danish Crown Danish Crown er blevet stævnet af Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening. Organisationerne mener, at to udsagn i Danish Crowns klimakampagne fra 2020 og 2021 er i strid med markedsføringsloven. De ønsker, at Danish Crown forbydes at bruge udsagnene, og at virksomheden skal føre en ny kampagne, der afkræfter dem. Sagen ventes afgjort i begyndelsen af 2024.

“Det er en belastning for Danish Crown ligesom for andre virksomheder, der skal gennem så langt et administrativt forløb,” vurderer han og fortsætter:

“Jeg har endnu ikke mødt en virksomhed, som gerne vil have et langt sagsforløb ved en offentlig myndighed. Men mange myndigheder har for få ressourcer, og det giver en meget lang sagsbehandlingstid, hvilket jeg vurderer ubetinget er til skade for danske virksomheder.”

Hos Fødevarestyrelsen anerkender enhedschef Henrik Dammand Nielsen, at sagsbehandlingstiden er og har været lang.

“Den lange sagsbehandlingstid skyldes, at der er tale om et område uden en fast praksis, hvorfor en række principielle spørgsmål skal afklares, før der kan træffes afgørelse i sagerne,” skriver han i en mail til Børsen.

“Afklaringen er tidskrævende, men helt afgørende for en effektiv og ensartet sagsbehandling og for den fremtidige vejledning på og kontrol af området.”

Ønskede afgørelsen udsat

Det var Sune Schellers forgænger på posten, der oprindeligt sendte sagen til Forbrugerombudsmanden i 2021. Siden da har Greenpeace ikke haft indtryk af hurtig fremgang eller stor kompleksitet, selvom de løbende har læst med i sagens dokumenter.

“Det er ikke muligt for mig at se, at der skulle være sket noget specielt i denne sag. Fødevarestyrelsen siger, at den er kompliceret og principiel, men vi ser ikke noget, der bakker det op,” mener Sune Scheller.

En mulig årsag til udskydelsen skal imidlertid findes hos Danish Crown selv. Dokumenterne fra Fødevarestyrelsen viser nemlig, at Danish Crown – repræsenteret ved Claus Barrett Christiansen – flere gange har bedt om længere tid til at besvare den foreløbige afgørelse af sagen, som Børsen kunne beskrive i sidste uge. Udkastet til den såkaldte kontrolrapport kritiserede Danish Crown på flere punkter.

“Det korte af det lange er, at vi simpelthen havde brug for tiden, for det tager altså tid at skrive et svarskrift på i alt 56 sider og finde yderligere 91 relevante bilag,” skrev pressechef Jens Hansen fra Danish Crown i den forbindelse til Børsen og afviser, at det var et forsøg på at forhale afgørelsen.

Ifølge dokumenterne bad Danish Crown imidlertid tilbage i marts 2022 direkte om at få udskudt afgørelsen til efter landsretssagen.

“Det er landsretten, og domstolene generelt, som afprøver det skøn, som forvaltningsmyndigheder som Fødevarestyrelsen og andre udøver. Det følger af grundloven,” konstaterer Claus Barrett Christiansen som forklaring på det ønske og peger blandt andet på, at der endnu ikke er en gældende praksis på området.

Fødevarestyrelsen afviser over for Børsen, at sagen i Vestre Landsret har haft betydning for sagsgangen hos styrelsen.