Klimaklager over fødevarer bliver for gamle

Ikke kun muligheden for at uddele bøder er på spil, når sager hos Fødevarestyrelsen trækker ud. Det går ud over tilliden til de virksomheder, der ikke kan frikendes i tide og over konkurrenterne, som må vente på klare svar om, hvor lovens grænser går.

Sådan lyder indvendingen fra advokat og partner i Bech-Bruun Claus Barrett Christiansen, der beskæftiger sig med sager om greenwashing hos både Fødevarestyrelsen, Forbrugerombudsmanden og i civile sager.

“Det værste ved at blive klaget over er ikke risikoen for en bøde, men at blive hængt ud i medierne, som om man er ligeglad med miljøet i flere år, før man har mulighed for at få afgjort sagen.”

Mens virksomheden venter på en afgørelse, bliver konkurrenterne opmærksomme på, at markedsføringen er blevet anmeldt, hvorefter de afventer svaret på, hvor Fødevarestyrelsen vil trække grænsen i den givne sag.

2 år er forældelsesfristen for lovovertrædelser, hvorefter der ikke kan rejses sigtelse

“Der er mange virksomheder, der opfører sig rigtig pænt. De skal kigge på, at konkurrenter muligvis overtræder reglerne. De skal gå og vente to år på at finde ud af, om konkurrenten var inden for reglerne,” påpeger Claus Barrett Christiansen.

Ud over en kortere sagsbehandlingstid ønsker Claus Barrett Christiansen sig, at der var mere dialog under sagsbehandlingen. Ligesom flere af de anklagede virksomheder peger han på, at der er begrænset dialog, fra virksomheden har besvaret Fødevarestyrelsens spørgsmål, til der er en afgørelse i sagen.

Samme udfordring påpeger advokat og partner i Liga Law Jane Frederikke Land, der også fører flere sager om grøn markedsføring. Hun henviser til, at Fødevarestyrelsen generelt ikke oplyser anklagede virksomheder om, at der er en forældelsesfrist på to år, hvis en sag skal forfølges strafferetligt.

Det værste ved at blive klaget over er ikke risikoen for en bøde, men at blive hængt ud i medierne Claus Barrett Christiansen, advokat, Bech-Bruun

“Det kan være, fordi Fødevarestyrelsen fra begyndelsen vurderer, at man ikke vil forfølge en sag strafferetligt, når der er tale om en førstegangsovertrædelse,” siger hun med henvisning til, at Fødevarestyrelsen tidligere har meldt ud, at man som udgangspunkt ikke vil sanktionere førstegangsovertrædelser med retsforfølgelse.

Modsat har Forbrugerombudsmanden for nylig anført, at virksomheder må forvente at blive politianmeldt, hvis de overtræder loven om vildledende markedsføring.

“Det kan pege på, at behandlingen af sagerne og potentiel konsekvens ikke er ensrettet hos kontrolmyndighederne,” siger hun.

chos@borsen.dk