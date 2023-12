Styrelse ville stemple Danish Crown-kampagne som greenwashing

Ifølge en foreløbig kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen kunne slagterigigantens kampagne “klimakontrolleret gris” ikke dokumenteres. Danish Crown affejer konklusionerne og kalder dem mangelfulde

Mens Danish Crown forsvarer sig mod beskyldninger om greenwashing i sin kampagne “klimakontrolleret gris”, ville Fødevarestyrelsen allerede i september kritisere selvsamme kampagne. Det viser en foreløbig kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, som bliver fremlagt i retssagen mod Danish Crown tirsdag.

Fakta Retssag mod Danish Crown Danish Crown er blevet stævnet af Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening. Organisationerne mener, at to udsagn i Danish Crowns klimakampagne fra 2020 og 2021 er i strid med markedsføringsloven. De ønsker, at Danish Crown forbydes at bruge udsagnene, og at virksomheden skal føre en ny kampagne, der afkræfter dem. Sidste retsdag er den

6. december, og sagen ventes afgjort i begyndelsen af 2024.

Virksomheden har ikke dokumenteret, at den lever op til udtrykkene “bæredygtig” og “klimavenlig”, som anvendes i kampagnen. Danish Crown har heller ikke dokumenteret, at virksomhedens svinekød med “klimakontrolleret gris” er mindre klimabelastende end andre produkter, konkluderer styrelsen.

Konklusionerne fremgår af en kontrolrapport fra styrelsen fra midten af september, hvor virksomheden fik fremlagt konklusionerne på et Skype-møde.

Sagen er landet hos Fødevarestyrelsen, fordi Greenpeace for mere end to år siden sendte en klage til Forbrugerombudsmanden, der senere sendte den videre til styrelsen.

Ifølge kontrolrapporten ville Danish Crown efterfølgende svare skriftligt på konklusionerne.

Ude af kontekst

Hos Danish Crown indvender pressechef Jens Hansen, at der er flere fejl i rapporten.

“Det er vigtigt at huske, at der er tale om en foreløbig kontrolrapport, der i vores øjne er meget mangelfuld og indeholder forvaltningsretlige fejl. Og som Fødevarestyrelsen selv har understreget over for os, ikke er en endelig afgørelse,” siger han.

Han henviser til, at styrelsen for eksempel forholder sig til udsagn, der er taget ud af kontekst. Eksempelvis er udtrykket “mere klimavenlig” behandlet, selv om det ifølge Danish Crown kun er anvendt i sammenhæng med “mere klimavenlig, end du tror”.

“Det mener vi selvsagt, er meget problematisk,” fortsætter Jens Hansen.

Efter kritik fra grønne organisationer fjernede alle supermarkeder svinekød med “klimakontrolleret”-mærke fra kølediskene. PR-foto: Greenpeace

Han peger desuden på, at virksomheden har tilbudt styrelsen at sende yderligere dokumentation. Derfor undrer han sig over, at Fødevarestyrelsen peger på manglende dokumentation i sin afgørelse.

Fem spørgsmål: Greenwashing i Vestre Landsret 1 Hvad handler sagen om? Danish Crown lancerede i 2020 en kampagne, hvor de kaldte svinekød “Klimakontrolleret” og hævdede, at kødet var “mere klimavenligt, end du tror”. De udsagn mener Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening ikke, at virksomheden kan underbygge. 2 Hvilken lov kan være overtrådt? Ifølge markedsføringsloven skal udsagn i markedsføring kunne underbygges. Idet der er tale om klimaudsagn, kaldes det en greenwashingsag, men markedsføringsloven gør ikke forskel på typen af udsagn. 3 Er det landets første greenwashingsag?

Nej. Blandt andet har Rockwool tidligere været involveret i en sag, men på mange punkter findes der ikke lignende sager. 4 Hvad betyder den for andre? Sagen føres i landsretten, da den vurderes at skabe præcedens for, hvordan virksomheder kan kommunikere om deres klimatiltag fremover. 5 Hvem har vist interesse? Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer har valgt at deltage i sagen på Danish Crowns side, mens Forbrugerrådet Tænk støtter sagsøgerne.

“Vi har derfor helt naturligt indsendt et partshøringssvar på 56 sider og ikke mindre end 91 yderligere bilag, og vi ser derfor frem til, at Fødevarestyrelsen kan træffe deres afgørelse på et mere oplyst grundlag,” siger han.

Fødevarestyrelsen vil ikke besvare “konkrete spørgsmål” i sagen, da den fortsat er under behandling, oplyser styrelsen.

Sideløbende med sagen hos Fødevarestyrelsen og retssagen i Vestre Landsret har Greenpeace også indgivet politianmeldelse mod Danish Crown og topchef Jais Valeur i sagen. Østjyllands Politi oplyser til Børsen, at man afventer afgørelsen fra Fødevarestyrelsen, før politisagerne kan efterforskes videre.

Forældet sag

Selv hvis Fødevarestyrelsen ender med at holde fast i sine konklusioner, er sagen forældet, og styrelsen kan derfor ikke idømme Danish Crown en bøde. Det skyldes, at det er over to år siden, at klagen blev sendt til Fødevarestyrelsen.

Børsen har spurgt styrelsen til forsinkelsen, samt hvorvidt det skyldes, at man afventer retssagens udfald.

“Fødevarestyrelsens behandling af sagen foregår uafhængigt af den civilretlige sag ved højesteret (sagen føres ved Vestre Landsret, red.). Fødevarestyrelsen er i forbindelse med sagsbehandlingen opmærksom på reglerne om forældelse,” hedder det i en mail fra Fødevarestyrelsen, hvor styrelsen understreger, at sagsbehandlingen er lang, blandt andet fordi der er tale om en principiel sag.

Retssagen i Vestre Landsret ventes afsluttet onsdag den 6. december, men bliver først afgjort i begyndelsen af næste år.