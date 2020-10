Om syv måneder kommer NemID's afløser – det efterlader banker og forsikringsselskaber med store overvejelser

Næste år kommer afløseren for NemID, men for at bruge det nye MitID, skal virksomheder vælge en såkaldt broker inden 6. maj, hvor systemet går live

