Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Digitaliseringsstyrelsen har sat prisen på NemID's afløser så lavt, at konkurrenter får svært ved at matche Nets

Allerede inden afløseren for NemID går i luften næste år, har Nets sat sig tungt på alle dele af det nye system. Samtidig har Digitaliseringsstyrelsen sat en basispris for at bruge systemet, der gø...