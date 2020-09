Søren Skou med opsang til politikere: “Det er den helt forkerte vej at gå og svarer til at øge skatterne over for forbrugerne”

A.P. Møller-Mærsks topchef er bekymret for, at coronapandemien får verdens største økonomier til at lukke sig om sig selv og vil skade den globale velstand

Virksomheder Eksklusivt for kunder