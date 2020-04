Eksklusivt for kunder

På grund af coronakrisen fremrykker Salling Group planer om at skrue markant op for satsningen på onlinesalg af fødevarer. En gamechanger, siger direktør

Supermarkedsgiganten Salling Group går nu for alvor i krig med onlinekonkurrenter som Nemlig.com og kaster alene de næste to år over en halv milliard kroner ind i koncernens største onlinesatsning ...