Midt under coronakrisen vælger FLSmidth at udskyde betaling af leverandører op til seks måneder – praksis møder hård kritik

Den børsnoterede mine- og cementgigant FLSmidth (FLS) har midt under coronakrisen valgt at udskyde betaling af leverandører i et forsøg på at forbedre cashflowet i koncernen.FaktaVisse leverandører...