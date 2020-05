Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Europas luftfartsagentur: Det bliver nødvendigt at overbevise alle verdens passagerer om, at luften i et fly er ren, sikker og smittefri

Masser af mennesker lider af flyskræk – en helt basal angst for at falde ned eller blive ofre for en flyulykke.Faktisk er det helt op imod 900.000 danskere, der i en eller anden grad har flyangst –...