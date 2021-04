Mads Nipper vil gøre Ørsted til mere end “blot” endnu en grøn energiudvikler: “Realistisk set over de næste ti år vil der være flere og flere, der kan det”

Mads Nipper har taget fat på strategiarbejdet, kort efter at han satte sig i direktørstolen hos Ørsted. Fokus er at fastholde innovationskraften for at adskille sig fra konkurrenterne, der både består af oliekæmper, kapitalforvaltere og energiudviklere

