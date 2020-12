Krav om garantier presser rejsebureauer mod konkurs: “Det groteske er, at det nok ikke vil være den manglende omsætning, der tager livet af min forretning”

Manglende salg er ikke alene om at presse de danske rejsebureauer, også større krav om garantier kan skubbe selskaber ud i konkurs

Flere danske rejsebureauer har måttet bukke under, efter et år hvor coronakrisen har sat en stopper for stort set alle rejser i 2020. Ifølge Danmarks Statistik har 2020 budt på konkurs for 19 dansk...