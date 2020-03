Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ledelsen i Demant tager hver dag en virtuel runde med forretningerne verden over for at forberede dem på næste træk i krisen

I bestræbelserne på at styre høreapparatgiganten Demant sikkert gennem den globale coronakrise fra sit hjemmekontor i Charlottenlund, bruger topchef Søren Nielsen og den centrale styregruppe omkrin...