Carl Hansen & Søn kan næsten se indtjeningen blive tredoblet efter travlt 2020, der finansielt er et rekordår

Eksklusivt for kunder

I udkanten af den vestfynske by Gelsted arbejder hundredvis af maskin- og møbelsnedkere 24 timer i døgnet for at producere møbler tegnet af verdenskendte arkitekter som Hans J. Wegner, Kaare Klint ...