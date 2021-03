I Israel er 38 pct. af befolkningen vaccinerede, og landet har åbnet hoteller, sport og koncerter for alle med et vaccinepas

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Med et vaccinepas i hånden åbnede fitnesscentre, hoteller, koncerter og sportsbegivenheder i sidste uge op for en stor del af befolkningen i Israel, der snart ser ud til at kunne vende tilbage til ...