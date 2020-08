To tidligere vismænd har regnet på en kompromisløsning i forlængelse af debatten om pensionsalder. Men den vil koste 22 mia. kr.

Mens tidligere pension til nedslidte danskere er på alles politiske læber i de her dage, kører en anden diskussion, som kan have langt mere vidtgående konsekvenser for dansk økonomi.Mens både R og ...