Ældre i fremtiden har ikke nødvendigvis samme plejebehov som i dag, lyder en af de økonomiske advarsler

Forslaget om at lovfæste, at det offentlige forbrug skal stige mindst lige så meget som det demografiske træk, vækker ikke stor begejstring i økonomkredse.“Jeg synes, at det er uhensigtsmæssigt, at...