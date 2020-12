Der venter hårde måneder forude, lyder det fra myndigheder og regering, der varsler nye restriktioner, som foreløbigt strækker sig frem til 3. januar

Netop som de travle decemberuger, der under normale omstændigheder sikrer en god del af restaurationsbranchens økonomi, skulle til at tage fart, står branchen i stedet over for endnu et coronaslag:...