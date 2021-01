Regeringen vil fikse problemer med forkætret lov om kviklån, men central bestemmelse vurderes ugyldig. V og DF raser

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Netop som lovgiverne skal mødes mandag for at lappe nogle af de mest kendte problemer i det forkætrede indgreb mod kviklån – bl.a. afskæringen af banker som sportssponsorer – tårner et større probl...