Ugen der gik: Veje og jernbaner for milliarder, vind i sejlene til Ørsted og kæmpehug til Meyers

Den forgangne uge har budt på nye motorveje og jernbaner i hele landet for flere milliarder kroner, et oversøisk havvindmølleeventyr for Ørsted og et gok i nødden på flere hundrede millioner til salgsaktuelle Meyers

