Daytraders kaster sig over markedet – professor ser det som krisetegn: “Så er det tid til at gå ud af markedet”

Ny undersøgelse peger på, at privatinvestorer i høj grad daytrader. Det er et tegn på, at aktiemarkedet er ved at toppe, advarer økonomiprofessor Carsten Tangaard, som mener, at det minder om perioderne op til dotcom-boblen og finanskrisen

