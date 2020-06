“Bliver det et varigt farvel til den udenlandske arbejdskraft i Danmark, vil både vores velstand og de offentlige finanser blive hårdt ramt”

Eksklusivt for kunder

I ti år er stadig flere udlændinge kommet til Danmark for at arbejde, men nu er det slut. Den udenlandske arbejdskraft er faldet med 15.000 på to måneder

Industrien, byggeriet, landbruget, restaurations- og hotelbranchen og rengøringsfirmaerne har i de seneste ti år ansat flere og flere udlændinge, men nu er det slut.Antallet af udlændinge, der arbe...