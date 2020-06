Eksklusivt for kunder

Når vi går over til nyt boligskattesystem i 2024, vil det betyde lavere boligskatter for de fleste boligejere. Her er fem nedslag i det nye system

1 Hvorfor er systemet forsinket?Oprindeligt skulle det nye boligskattesystem være færdigt til 2021, men i efteråret 2019 meddelte skatteminister Morten Bødskov (S), at det ville blive udskudt med t...