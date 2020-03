Eksklusivt for kunder

Efter at have sat rekord 19. februar er aktier i Danmark og resten af verden faldet markant i den forgangne uge på grund af frygt for coronavirussen

398.982.999.316 kr. Så meget faldt værdien af de børsnoterede aktier på Nasdaq Copenhagen i sidste uge.Det historiske tab på næsten 400 mia. kr. kan sammenlignes med, at det næstmest værdifulde dan...