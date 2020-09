“Hvis man tager arbejdet med hjem, så får man stress. Hvis man tager privatlivet med på arbejde, så laver man fejl”

Selvom virksomheden fylder meget for mange ejerledere, så er det afgørende for din og virksomhedens langtidsholdbarhed, at du adskiller arbejde og hjemmeliv – og giver dine ansatte mulighed for at gøre det samme. For trivsel giver bedre ledere og medarbejdere

