Ny anklage om krænkelser rammer Nykredit: “Jeg synes ikke, Nykredits moralske kompas har peget i den helt rigtige retning i den her sag”

To kvinder anklager Nykredit for ikke at skride ind over for chefs krænkende adfærd. Forløb kritiseres af eksperter

Finans Eksklusivt for kunder