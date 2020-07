Alene Jyske Bank har stået for 100 underretninger om mistanke om snyd med coronapakker. Samlet er 62 meldt til Politiet

Fire redningsbåde blev sat i søen for at hjælpe dansk erhvervsliv, da coronavirussen skyllede fra øst mod vest og lukkede verden ned.Men med ankomsten af hjælpepakkerne fulgte også frygten for, at ...