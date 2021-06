Ejere af Danske Andelskassers Bank skylder 124 mio. kr. væk og kan blive tvunget til at sælge sine aktiver

To lokale ejerfonde kom som sendt fra himlen i begyndelsen af 2019 og købte frisktrykte aktier i Danske Andelskassers Bank (DAB), da Spar Nord efter et halvt år med opkøbsplaner lagde an til at køb...