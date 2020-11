Kort tid efter at regeringen udstak regningen for Arnes tidlige pension til bankerne, kan ny lov give dem årlige besparelser på hundreder af mio. kr.

Efter at have været med til at udskrive en årlig milliardregning til bankerne for den såkaldte Arne-pension er erhvervsminister Simon Kollerup nu gået den stik modsatte vej og ændret et lovforslag,...