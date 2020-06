Betalingsvirksomhed er i “slagsmål” med Arbejdernes Landsbank: “Hvis de får medhold, så forlader vi banken. Men det bliver først efter at have anket sagen til Højesteret. For vi vil bæres ud”

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Betalingsinstituttet Clearhaus vil kæmpe til den bitre ende for ikke at blive smidt ud af Arbejdernes Landsbank for påståede hvidvaskbrud

Betalingsvirksomheden Clearhaus melder sig nu på banen i opgøret med Arbejdernes Landsbank (AL), der forsøger at smide virksomheden på porten. Selskabet har sagsøgt AL og er klar til at gå hele vej...