Kontrollen med Vestjysk Bank er efter et stort aktiekøb i hænderne på Arbejdernes Landsbank, der vil have del i afkast

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Endnu et bankbryllup blev onsdag en realitet, da Arbejdernes Landsbank annoncerede, at man har erhvervet sig så stor en mængde aktier, at man nu ejer 60,7 pct. af Vestjysk Bank.Men Arbejdernes Land...