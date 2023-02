Atomkraft har kraftig medvind: Nu åbner pensionskasser for større investeringer

Pensionssektorens øjne er rettet mod investeringer i atomkraftsektoren, der står til at vokse hastigt i udlandet. Flere selskaber åbner for større investeringer, men det kræver bl.a. attraktive cases og teknologiske nybrud

Flere danske pensionskasser investerer allerede i atomkraft, og andelen af danskernes pensionsopsparinger, der er rettet mod den omdiskuterede energi, kan være på vej op.

Sådan tegner billedet sig efter en rundspørge, Børsen har foretaget blandt seks danske pensionsselskaber. Her fortæller Velliv, at selskabet har 1 mia. kr. investeret i fire amerikanske kernekraftvirksomheder, og at energiformen kan blive et endnu større bidrag til selskabets klimamålsætninger.

“Vi har en målsætning om, at grønne investeringer skal fylde 20 pct. af vores portefølje i 2030. I den forbindelse er det ikke utænkeligt, at investeringer i atomkraft også vil være inkluderet, da atomkraft ifølge EU-taksonomien er en miljømæssigt bæredygtig aktivitet,” skriver Vellivs chef for bæredygtige investeringer, Sandra Metoyer, i en e-mail til Børsen.

Mere medvind

Da EU-Kommissionen i juli 2022 gav atomkraft det grønne stempel i sin taksonomi, var det kun en af flere begivenheder, som det seneste år har givet medvind til kernekraften.

I flere EU-nationer er politikken på området nærmest vendt på hovedet som resultat af bindende klimamål, energikrisen og krigen mellem Rusland og Ukraine, der fra 5. februar i år medførte en sanktion, som forbyder europæisk import af russiske olieprodukter. Der skal findes alternativer til energien – og helst klimavenlige.

Derfor er planer om at udfase atomkraften i bl.a. Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Sverige ændret til køreplaner for nye kraftværker og længere levetid for de eksisterende reaktorer.

Flere muligheder

Når der kommer flere kernekraftværker, følger der nye investeringsmuligheder med. Det kan blive interessant for Pensam, der i dag kun er investeret i atomkraft gennem børsnoterede aktieporteføljer.

“Indtil videre har vi ikke set konkrete investeringscases med kerneenergi. Om vi vil foretage denne type investeringer, afhænger af den konkrete investeringscase, herunder om investeringen har en attraktiv og langsigtet afkast- og risikoprofil,” skriver Pensams esg-chef, Mikael Bek, i et e-mailsvar.

Indtil videre tyder intet på, at det bliver i Danmark, at den type investeringer blomstrer op. Regeringens holdning er fortsat, at atomkraft ikke hører hjemme i det danske energimiks.

Her kan vindmøller og solceller levere vedvarende energi billigere og hurtigere, lyder det.

Ny opfattelse

Men opfattelsen rykker sig alligevel flere steder, hvor DTU f.eks. i begyndelsen af februar satte undervisning i atomkraft tilbage på skoleskemaet for første gang i 20 år. Formanden i kæmpefonden Novo Holdings, Lars Rebien, er begyndt at tale varmt om energiformen som investeringsområde, og Ørsteds topchef, Mads Nipper, har meldt ud, at han godt kan forestille sig atomkraft som en del af det danske energimiks efter 2035.

Tiltroen her er knapt så stor til den traditionelle atomkraft med store reaktorer, som man kender i dag. Men en ny generation af atomkraft – den såkaldte fjerde generation – er i udviklingsfasen med mindre og mere fleksible værker, der genererer mindre affald.

Med den rette udvikling kan de nye teknologier komme til at spille en rolle i den grønne omstilling Jan Kæraa Rasmussen, chef for esg og bæredygtighed, Pensiondanmark

Det kan blive et nyt område for Pensiondanmark, der i dag har ca. 500 mio. kr. investeret i atomkraft gennem udenlandske forsyningsselskaber.

“Med den rette udvikling kan de nye teknologier komme til at spille en rolle i den grønne omstilling og dermed blive interessant for os at investere i,” oplyser chef for esg og bæredygtighed i Pensiondanmark Jan Kæraa Rasmussen i et skriftligt svar til Børsen.

Danske nybrud

Også hos Danmarks største kommercielle pensionsselskab, PFA, følger man “løbende med i udviklingen i forhold til nye teknologier og virksomheder”, men har ingen aktuelle planer om at øge investeringerne, skriver direktør i PFA Asset Management Rasmus Bessing.

I Danmark arbejder de to selskaber Seaborg og Copenhagen Atomics netop med den nye atomkraftteknologi.

Klimaminister Lars Aagaard (M) vil ikke kommentere, om Danmark bør gøre mere for at støtte de danske atomkraftvirksomheder, som målretter deres forretning mod udlandet. I sin tid som adm. direktør i brancheforeningen Dansk Energi – nu Green Power Denmark – talte han imod atomkraft som en del af dansk energiplanlægning, men fortæller, at “et åbent sind er vigtigt, når det handler om at udvikle nye teknologier til at bekæmpe klimaudfordringen” globalt.

“Det er da godt, at danske aktører er med til at udvikle nye svar på de globale klimaudfordringer, herunder nye sikre og smartere atomkraftløsninger,” skriver han til Børsen.

Pensionskasserne Danica Pension og AP Pension har også investeringer i atomkraft. Ingen af de to har aktuelle planer om at øge investeringerne, oplyser de.