Flere virksomheder skal rapportere om deres grønne indsatser ud fra en videnskabeligt baseret tilgang. Det er ambitionen i et nyt Global Compact-program, som Ørsted er hovedsponsor på

Ørsted gør det. ISS gør det. Rockwool og i alt 34 andre danske virksomheder rapporterer ud fra videnskabeligt fastsatte kriterier om deres CO2-rapportering kaldet Science Based Targets.

Men det skal ikke kun være de store, velkendte navne, som bør rapportere på den måde. Derfor skyder Global Compact sammen med to hovedsponsorer, hvor Ørsted er den ene, en stor kampagne og et uddannelsesprogram i gang for at få flere virksomheder til at rapportere ud fra de bestemte mål.

“Det er vigtigt, at virksomhederne får fat på at måle deres klimaindsats, hvis de vil gøre en forskel. Det giver mening, at de bruger en opgørelse efter anerkendte metoder, og det handler helt lavpraktisk om at måle efter de samme principper, så man ikke bare arbejder med at reducere sit klimaaftryk, men også dokumenterer det,” siger Sara Krüger Falk, der er direktør for Global Compact Network Denmark. Det kan måske virke uoverskueligt at gå i gang med at fastsætte videnskabeligt baserede mål for CO2-reduktion, men vi ved, at det kan lade sig gøre, og at det betaler sig i det lange løb Mads Nipper, adm. direktør i Ørsted

Konkurrencefordel

Kravene om at kunne gøre en forskel for klimaet ved at sænke sit CO2-udslip kommer ikke bare fra virksomhederne selv, men i høj grad fra kunder, leverandører, banker, kapitalforvaltere og samarbejdspartnere og ikke mindst fra lovgivere som EU, der er i gang med at udrulle en ny taksonomi.

“Derfor er det en klar konkurrencefordel for danske virksomheder, at de begynder at sætte konkrete mål for at reducere deres klimapåvirkning, så de ikke mister kunder. De ved godt, at de skal gøre det, men ved måske ikke præcis hvordan,” siger Sara Krüger Falk. Faktaboks SBTI: Science Based Targets Initiative Initiativet er skabt af FN's Global Compact, WWF, WRI og CDP.Formålet er at sætte videnskabsbaserede mål med udgangspunkt i Paris-aftalen og drivhusgasprotokollen, som virksomheder kan navigere efter i forhold til at bidrage til de internationale klimamål.I Danmark har 34 virksomheder tilsluttet sig Science Based Targets, tallet er 1346 på globalt plan.Det er foreløbigt primært de allerstørste virksomheder som Mærsk, Rockwool og Ørsted, der er med i initiativet.

Hun ser nogle brancher rykke sig langt hurtigere end andre, når det kommer til opmærksomheden på konkrete klimamål. Det gælder især inden for forbrug, byggeriet og så i energibranchen.

Skal være katalysator

Sidstnævnte hører Ørsted med til. Og virksomheden bliver i høj grad anset som skoleeksemplet på at gå fra sort til grønt forretningsgrundlag, som andre virksomheder måske selv vurderer, de kan have svært ved at leve op til.

“I Ørsted er vi glade for at være med i UN Global Compacts nye initiativ, der skal sætte fart på virksomhedernes klimaambitioner verden over. Det kan måske virke uoverskueligt at gå i gang med at fastsætte videnskabeligt baserede mål for CO2-reduktion, men vi ved, at det kan lade sig gøre, og at det betaler sig i det lange løb,” siger Mads Nipper, adm. direktør i Ørsted.

Ørsted opfordrer allerede sine leverandører til at bruge videnskabsbaserede kriterier for at nå klimamål – og dermed også bidrage til Ørsteds ambitioner om at blive CO2-neutral i 2025 og have en CO2-neutral leverandørkæde i 2040.

“Virksomheder kan og skal være katalysatorer for den grønne omstilling. De spiller en afgørende rolle, hvis vi skal nå at halvere CO2-udledningen inden udgangen af dette årti og stoppe den globale opvarmning ved 1,5 °C. Og så mener jeg helt fundamentalt, at de virksomheder, der vælger en bæredygtig tilgang nu, også er dem, der vil klare sig godt om 10 og 20 år,” siger Mads Nipper.

I alt er der på verdensplan 400 virksomheder, som har sat videnskabsbaserede mål. UN Global Compacts ambition er, at 200 nye virksomheder med det nye initiativ kommer med på målsætningerne i løbet af 2021, og at yderligere 200 tilslutter sig i 2022 på globalt plan.