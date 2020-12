Her får verdens største virksomheder karakter i klimaarbejde: Fire danske selskaber lander i top, og legetøjskæmpe rykker ned

Det er Lundbeck, Novo Nordisk og Ørsted, der i år er gengangere på organisationen Carbon Disclosure Projects (CDP) topliste for klimabevidste virksomheder. Imens rykker Carlsberg ind på listen over virksomheder med topkarakter for første gang, og Lego rykker en karakter ned.

CDP har i 20 år analyseret klimadata fra selskaber verden over, og i år er ca. 5800 selskaber bedømt ud fra deres evne til at være gennemsigtige i deres klimaarbejde, samt hvor langt de er med at reducere deres belastning på kloden. I år var det omkring 5 pct. af de analyserede virksomheder, der fik topkarakter.

Når vi så står med en god placering hos CDP, giver det noget ro, i forhold til at vi er os på rette vej Uffe Kåre Rasmussen, direktør for bæredygtighed, Lundbeck

Hos medicinalvirksomheden Lundbeck er placeringen særligt vigtig, når selskabet internt træffer beslutninger om sit klimaarbejde. Det fortæller direktør for bæredygtighed Uffe Kåre Rasmussen.

“Især på investor- og medarbejdersiden er det et fuldstændigt klart krav, at vi skal arbejde med dagsordenen om at være en ansvarlig virksomhed. Vi ser en stigende interesse i, at der er tal, man kan stole på, og når vi så står med en god placering hos CDP, giver det noget ro, i forhold til at vi føler os på rette vej,” siger han.

Direktør i det danske virksomhedsnetværk Global Compact Network Denmark Sara Krüger Falk kalder CDP’s model for afgørende i arbejdet med at sænke erhvervslivets CO2-udledninger.

“Vi bliver nødt til at kunne måle virksomheders klimadata ud fra de samme kriterier. Derfor er en standard som CDP ekstremt vigtig. Ellers ville vi gå og regne på klimabelastning og grønne tiltag ud fra forskellige synspunkter. På den her måde får vi et overblik, der sandsynliggør, hvilke virksomheder der arbejder mest intensivt med at minimere deres klimabelastning,” siger Sara Krüger.

313 virksomheder er i år kommet på CDP’s A-liste

Global Compact Network Denmark har over 350 virksomhedsmedlemmer, der har forpligtet sig til at arbejde målrettet med ti principper inden for bl.a. klima, og samarbejder med CDP.

Lego mister placering

Den danske legetøjsgigant Lego mister sin placering på A-listen i år, men får karakteren A minus, der er den næstbedste. Så legetøjsfabrikanten bliver stadig betragtet som en global leder inden for klimabevidst arbejde, fortæller en talsperson fra CDP til Børsen.

Den lavere score betyder ikke nødvendigvis, at Lego har gjort en mindre indsats for at forbedre sig på klimaområdet. Lego har muligvis ikke offentliggjort nok data på alle parametre, til at CDP kan undersøge dem helt til bunds, men organisationen offentliggør ikke grunden til nedgraderingen.

Lego er ikke vendt tilbage på Børsens henvendelse om at få en kommentar til karakteren fra CDP.

Den danske legetøjskoncern har mandag fået godkendt sin anmodning om optagelse i arbejdet Science Based Targets, der vurderer, om virksomheders konkrete klimamålsætninger er i trit med Paris-aftalens målsætning om at forhindre globale temperaturstigninger på over to grader celsius.

Fåtal af virksomheder

For at få sin klimaindsats vurderet af CDP skal man som virksomhed gøre data for sit arbejde med klima tilgængelige for CDP. Ifølge CDP har over 3700 valgt slet ikke at gøre det, på trods af at deres investorer og kunder har efterspurgt det.

Imens får langt størstedelen af de analyserede virksomheder i undersøgelsen lave karakterer for klimaarbejdet. 74 pct. ligger i intervallet D-C, hvilket betyder, at de kun har en overfladisk forståelse af, hvordan deres virksomhed påvirker klimaet, samt at de kun er i den begyndende fase med de tiltag, der skal gøre dem til bidragere i den grønne omstilling.