Konsulenthus: Danmark kan hente 52 mia. kr. ved at reparere og genbruge

Hvis vi fordobler industrien for cirkulær økonomi herhjemme, kan der hentes en ekstra værdi af 52 mia. kr., viser ny analyse fra Boston Consulting Group

De nordiske lande er kun halvt så cirkulære som de europæiske lande i gennemsnit. Det vil sige, at vi og vores nordiske nabolande bruger flere nye materialer end andre europæiske lande i stedet for at designe produkter, der kan repareres, laves om eller genanvendes, så materialerne kommer tilbage i kredsløb.

Men hvis vi fordoblede den nuværende industri inden for cirkulær økonomi, kunne Danmark hente en ekstra værdi på ca. 52 mia. kr. i 2030, mens der ville kunne tilføres 179 mia. kr. til den samlede nordiske økonomi, viser en ny analyse fra Boston Consulting Group (BCG).

Faktaboks EU’s cirkulære strategi I 2020 udgav EU-Kommissionen en handlingsplan for den cirkulære økonomi. Handlingsplanen indeholder nye initiativer, der skal “modernisere og omstille vores økonomi, samtidig med at vi beskytter miljøet”. F.eks. skal elektronik designes, så de holder længere. Det såkaldte eco-design-direktiv er trådt i kraft for elektronik og forventes også at komme til at gælde tekstil. Engangsprodukter i plast samt engangsemballage skal udfases, ligesom mængden og eksporten af affald skal nedbringes. Der skal desuden skabes incitament til service-forretningsmodeller, så langt mere materiale kommer tilbage i kredsløb.

“De nordiske lande bliver samlet set betragtet som bæredygtige foregangslande. Men de har en hel del at forbedre sig på for bare at nå det europæiske gennemsnit for cirkulær økonomi,” siger Esben Hegnsholt, der er partner i BCG’s danske kontor og konsulenthusets førende ekspert i bæredygtige forretningsstrategier i Norden.

For Danmarks vedkommende ligger vi ifølge analysen på 7,8 pct. genanvendelse, mens det europæiske gennemsnit er på 12 pct.

Betonpotentiale

De 7,8 pct. dækker over, at vi på områder som glas, metal, pap, papir, batterier og bioaffald allerede i dag har et velfungerende retur- og genanvendelsessystem med en økonomi, som bidrager til samfundet.

Ifølge BCG-analysen, som bygger på 2021-tal fra Eurostat, står cirkulær industri i dag for knap 45 mia. kr. i Danmark.

Til gengæld viser analysen, at der er store gevinster at hente på især genanvendelse af beton. Her ligger Danmark ifølge rapporten på en genanvendelsesprocent på ca. 24 pct., mens nogle af de bedste i Europa ligger på over 90 pct.

“Beton og byggeaffald er et godt eksempel på et område, der er rigtigt svært at genanvende. Genanvendelse kræver rene affaldsstrømme, som her hænger sammen med, hvordan vi designer og river bygninger ned,” siger Esben Hegnsholt og peger også på et stort potentiale inden for maskinindustrien.

“Vi har en stor gruppe mellemstore virksomheder, som grundlæggende er meget optimeret på levetidsomkostningerne, men ikke på genanvendelse. Derfor er der en stor dansk mulighed i at designe produkter til genanvendelse – f.eks. ved at udvikle udlejning af maskiner som en service, så man har fuld kontrol over vedligehold og bortskaffelse,” siger han.

Byggeriet er en af de største udledere i verden på grund af det store materialeforbrug, og derfor er en dansk betonproducent som Unicon nødt til at tænke i cirkulære forretningsmodeller for overhovedet at have materialer nok til fremtiden. Det har betydet, at den indtil videre genanvender, hvad der svarer til 1500 lastbiler beton fra overskudsproduktion.

Kræver kæmpe indsats

Tidligere i år viste en undersøgelse fra DTU Sustain, at langt de fleste virksomheder er åbne over for at omlægge fra lineær til cirkulær økonomi, men kun en fjerdedel er i gang med egentlige cirkulære initiativer. Knap 41 pct. vurderede dog, at deres ydelser, produkter eller forretningsmodeller helt sikkert vil være mere cirkulære inden for de næste to år.

Men om vi kan nå at hente så stor en merværdi, som BCG-analysen peger på, inden 2030, tvivler partner og cheføkonom i Deloitte Majbritt Skov på.

“Der er et kæmpe potentiale, men der skal en kæmpe indsats, investering og adfærdsændring til i virksomhederne,” siger cheføkonomen, der har været involveret i Circle Economys globale rapport, der udkom i januar og viste, at det globale gennemsnit for cirkulær økonomi ligger på 7,2 pct. og er faldet 2 procentpoint på fem år.

“Regulering er det redskab, der er nemmest at bruge. Men der skal en transformation til i skoven af små og mellemstore danske virksomheder,” siger hun og peger bl.a. på digital transformation, der giver bedre data, og nye forretningsmodeller som leasing og deleøkonomi.

“Innovation med afsæt i cirkulær økonomi styrker vores konkurrencekraft, og mindre afhængighed af råstoffer i fjerne lande gør os samtidigt mindre sårbare i en geopolitisk sammenhæng,” siger hun.