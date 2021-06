Polaris offentliggør første bæredygtighedsrapport og følger trop på konkurrenters arbejde med at sætte bindende mål for ansvarlig fondsdrift. Brug for ny selvforståelse, siger rådgiver

Opskriften har været den samme i årtier. En kapitalfond går ind i en virksomhed, accelererer væksten og gør den klar til salg.

Disse dage bliver et ekstra lag føjet til fondenes arbejde. Det handler ikke længere kun om at aflevere en økonomisk attraktiv virksomhed, men også en bæredygtig en af slagsen.

Den udvikling er Polaris seneste eksempel på. Fonden har netop sendt sin første bæredygtighedsrapport på gaden efter en oprustning med udnævnelsen af en bæredygtighedschef.

“Ud over et investorkrav om at arbejde med bæredygtighed er det lækre ved det, at det bliver helt integreret i virksomhedernes dna, når vi samarbejder med dem. Vi giver en hjælpende hånd med at vokse og gøre selskaberne til bedre virksomheder. Vi understøtter en professionaliseringsrejse, og vi skal ikke bare aflevere en virksomhed videre, der har styr på økonomien, men som generelt har orden i hele penalhuset,” siger managing partner i Polaris Jan Johan Kühl.

Arbejdet med at sætte mål for ikke bare kapitalfondens egen drift, men også for porteføljeselskaberne, går igen hos de andre fonde. I maj offentliggjorde Axcel sin første bæredygtighedsrapport, ligesom selskabet i 2020 også ansatte en bæredygtighedschef. Ud over et investorkrav om at arbejde med bæredygtighed er det lækre ved det, at det bliver helt integreret i virksomhedernes dna, når vi samarbejder med dem Jan Johan Kühl, managing partner, Polaris

Altor kom i marts med en rapport om ansvarlig investering og ejerskab, der bl.a. inkluderer mål om nuludledning for alle porteføljeselskaber i 2045, også efter endt ejerskab, og også hos EQT skal porteføljevirksomhederne rapportere omfattende om grønne mål. Hos Aktive Ejere ser direktør Jonathan Nielsen en “tydelig tendens” blandt medlemmerne, og organisationen udruller en samlet strategi på området i andet halvår.

“Kapitalfonde lever ofte af at identificere og lægge sig slipstrømmen på supertrends i samfundet. Der er ingen tvivl om, at rent forretningsmæssigt er der også en trend her, som er vigtig at have øje på,” siger han.

Det grønne epicenter

Kapitalfondene befinder sig i et af epicentrene for den grønne omstilling, forklarer Anna Søndergaard, partner i rådgivningsvirksomheden The Footprint Firm, som bl.a. har rådgivet Polaris, Telia og Microsoft. Fondene mødes i dag af et nyt pres fra investorerne.

“Kapitalfondenes evne til at fundraise bliver afhængig af deres evne til at overbevise investorerne om, at man har styr på det her område,” siger hun og tilføjer:

“Det er ikke en ændring af deres opdrag, men de kigger ind i en anden verden. Hvis de ikke vil anerkende, at den verden har store elementer af esg og klima, tror jeg ikke, de lykkes med at skabe selskaber, som de kan sælge fra med et godt afkast. Der er brug for en ny selvforståelse blandt fondene.” Faktaboks Polaris og esg Polaris, der forvalter kapital for 1 mia. euro, har i flere år haft fokus på bæredygtighed, men det er først i sommeren 2021, at en rapport for 2020 udkommer. Otte ud af selskabets 14 porteføljevirksomheder har regnet på klimaaftrykket og fået et udgangspunkt at arbejde ud fra. På sigt vil Polaris formentligt stille krav til et reduktionsmål. Alle selskaber har tilsluttet sig FN’s Global Compact. De resterende otte selskaber skal på sigt med i arbejdet.

Det er en udfordring at finde den røde tråd mellem kunder, forbrugerkrav og regulering med nye elementer, fortæller Sarah Hempel, head of sustainability i Axcel, og peger bl.a. på EU’s krav til klimarapportering TCFD og FN’s Global Compact for virksomheder:

“Vi skal være i stand til at prioritere og hjælpe vores virksomheder med at fokusere på de esg-emner og -initiativer, hvor de kan skabe mest værdi for samfundet, dem selv og investorerne.” Hvis de ikke vil anerkende, at den verden har store elementer af esg og klima, tror jeg ikke, de lykkes med at skabe selskaber, som de kan sælge fra med et godt afkast Anna Søndergaard, partner, The Footprint Firm

Hos Polaris er otte ud af 14 selskaber i porteføljen i dag i gang, mens resten skal med på sigt. De otte har alle fået etableret et udgangspunkt at måle ud fra, fortæller Martin Bang-Löwgren, head of sustainability:

“Vi har ikke sat mål for CO2 endnu, det er vores næste udviklingstrin. Selskaberne driver det, og vi skal supportere dem, men målsætningen er meget individuel for dem afhængigt af den enkelte virksomheds karakter. Vi vil nok stille krav til dem om at sætte et ambitiøst og realistisk mål, men det er ikke i vores dna at trumfe et på forhånd fastsat mål igennem.”

Side 6: Ejerkrav slog hul på klimaindsats