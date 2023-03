Danish Crown-ledelse politianmeldt for klimakampagne

Fødevarestyrelsen har efter snart to år stadig ikke behandlet en klimaklage over Danish Crown, eller taget stilling til, om eksterne eksperter skal vurdere sagen. “Vanvittigt,” lyder det fra Greenpeace

Greenpeace har “mistet tilliden” til, at Fødevarestyrelsen kan og vil behandle miljøorganisationens klage over slagterikæmpen Danish Crowns reklamekampagne “Klimakontrolleret Gris”, som blev indgivet for et år og ni måneder siden.

Nu går organisationen skridtet videre og klager til Folketingets Ombudsmand over mangelfuld sagsbehandling. Samt politianmelder Danish Crown for den kampagne, organisationen, Forbrugerrådet Tænk og flere klimaeksperter har betegnet som potentielt vildledende. Kampagnen er også omdrejningspunktet i en civil retssag, der allerede inden begyndelsen er blevet rykket op i landsretten på grund af dens principielle og afgørende betydning for fremtidig lovgivning om klimamarkedsføring i Danmark.

Det virker helt vanvittigt Kristine Clement, kampagneleder, Greenpeace

“Det er vores sidste chance, for at der kan rejses en sigtelse, for det går uhyggeligt langsomt hos Fødevarestyrelsen,” siger kampagneleder hos Greenpeace, Kristine Clement.

Fra Danish Crown lyder det i et skriftligt svar til Børsen, at man fortsat har “tillid til sagsbehandlingen”

Fødevarestyrelsen selv vil ikke stille op til interview om klagen, der bl.a. kommer efter, Børsen i januar kunne fortælle, at flere klager over virksomheders klimamarkedsføring allerede er blevet strafferetligt forældet hos styrelsen. Det vil sige, at sagerne har ligget så længe, at der ikke kan rejses en straffesag mod virksomhederne, selv hvis de har overtrådt lovgivningen.

Kontorchef i Fødevarestyrelsen, Henrik Dammand Nielsen, skriver dog i et skriftligt svar til Børsen, at det er “beklageligt”, at Greenpeace klager over sagsbehandlingen, ligesom styrelsen erkender, at sagsbehandlingen er lang i den type sager.

“Men det er samtidig Fødevarestyrelsens vurdering, at det med den gældende lovgivning på området, er nødvendigt at få afklaret en række principielle spørgsmål for kunne træffe en korrekt afgørelse,” står der videre.

7,5 mio. kr. er værdien af “Klimakontrolleret Gris”-kampagnen, ifølge Danish Crown

Den lange sagsbehandling er blevet stærkt kritiseret af både klagegiverne og aktører som Landbrug & Fødevarer og Arla, der er klaget over – ligesom ordfører fra SF, Enhedslisten og Konservative bl.a. har kaldt situationen “noget rod” og “dybt angribelig”.

SF's fødevareordfører Carl Valentin kalder det “rigtig godt”, at Greenpeace nu tager sagen videre.

“Det er uforståeligt, at sagsbehandlingen tager så lang tid, og det er oplagt, at Folketingets Ombudsmand nu går ind i sagen. Den er vigtig, principiel og i offentlighedens interesse,” siger han.

“Vanvittigt”

Greenpeace klager desuden over, at Fødevarestyrelsen stadig ikke har taget stilling til, om der skal indhentes eksterne eksperter til at hjælpe med at vurdere dokumentation fra Danish Crown. De på trods af, at styrelsen har udtalt, at sagsbehandling tager lang tid, fordi der er “tale om et meget kompliceret sagsområdet, hvor vi endnu har begrænset erfaring i forhold til bl.a. krav til virksomhedernes dokumentation, beregningsmetoder, samt krav til anvendelse af begreber som f.eks. “bæredygtighed”.

“Det virker helt vanvittigt, at man stadig ikke har taget stilling til, om der skal eksterne eksperter ind,” mener Kristine Clement.

Et andet klagepunkt går på, at Fødevarestyrelsen ikke har orienteret Danish Crown om, at der potentielt kan være tale om en strafferetlig sag. Det er myndigheden i princippet forpligtet til, hvis der er mistanke om en lovovertrædelse. Fødevarestyrelsen arbejder dog, ifølge tidligere udtalelser, ud fra princippet, at førstegangsovertrædelser bliver mødt med en indskærpelse – der i korte træk kan sammenlignes med en løftet pegefinger uden bøde eller straffesag.

Det er uforståeligt, at sagsbehandlingen tager så lang tid, og det er oplagt, at Folketingets Ombudsmand nu går ind i sagen Carl Valentin, fødevareordfører, SF

Men i en udtalelse fra tidligere fødevareminister Rasmus Prehn fra marts 2022 fremgår det, at der vil “være grundlag for at politianmelde overtrædelsen”, hvis “virksomheden har opnået en væsentligt forøget indtjening på grund af en ulovlig anprisning”.

Det, mener Greenpeace, at der er grundlag for, da Danish Crown tidligere har betegnet “Klimakontrolleret Gris”-kampagnen som en af sine mest omfattende med en samlet værdi 7,5 mio. kr.

“Vi synes, det er under al kritik, at styrelsen kan sige, førstegangsovertrædelser, ikke skal have en sanktion og nærmest på forhånd har bestemt sig i den her sag, når man ikke engang har gennemgået dokumentationen,” siger Kristine Clement.

Fødevarestyrelsen oplyser, at man endnu ikke har vurderet, om der foreligger en konkret mistanke om en overtrædelse, der kan medføre bøde eller politianmeldelse.