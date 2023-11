Danish Crown-direktør går i rette med kollega under retssag

Danish Crown-direktører giver Vestre Landsret to forskellige versioner af, hvad man lover forbrugerne med omstridt mærkningsordning. De er enige om, at mærkatet kunne findes på kød med stigende CO2-udledninger

Klimakontrollerede grise til Herning. Almindelige grise til andre slagterier. Sådan har instruksen lydt til Danish Crowns chauffører, da slagterigiganten stadig benyttede det omstridte “klimakontrolleret gris”-mærke i 2020 og 2021.

Det fortalte direktør for ejerservice hos Danish Crown Nicolaj Nørgaard onsdag i et vidneudsagn i Vestre Landsret. Dermed modsiger han sin tidligere kollega, daværende driftsdirektør i virksomheden Preben Sunke.

Efter kritik fra grønne organisationer fjernede alle supermarkeder svinekød med “klimakontrolleret”-mærke fra kølediskene. PR-foto: Greenpeace

“Vi programmerede vores logistiksystem, så alle grise slagtet i Herning var certificeret,” sagde Nicolai Nørgaard, da Danish Crowns advokat spurgte ind til gårsdagens udsagn fra Preben Sunke.

Går i rette

Ifølge Nicolaj Nørgaard måtte han tirsdag tjekke fakta efter et opsigtsvækkende udsagn fra Preben Sunke, der angav, at det “ikke kan lade sig gøre” at sikre certificeringen af et specifikt stykke kød, når man tager højde for størrelsen på Danish Crowns produktion af 19-20 mio. svin om året.

“ Vi programmerede vores logistiksystem, så alle grise slagtet i Herning var certificeret Nicolaj Nørgaard, direktør for ejerservice, Danish Crown

Diskussionen ligger i kernen af det, der er blevet kaldt Danmarks første klimaretssag. Her er Danish Crown stævnet af Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening for at have overtrådt markedsføringsloven gennem såkaldt greenwashing.

Sagen føres ved Vestre Landsret, fordi den kan blive afgørende for, hvor langt grønne udsagn fra virksomheder må gå. I det konkrete tilfælde handler det om udsagnet “klimakontrolleret gris”, der var påsat pakker med svinekød, samt udsagnet “dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”, som Danish Crown brugte i 2020 og 2021, indtil supermarkeder tog produkter med mærkatet af hylderne.

Fakta Sagen mod Danish Crown Danish Crown er blevet stævnet af Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening.

Organisationerne mener, at to udsagn i Danish Crowns klimakampagne fra 2020 og 2021 er i strid med markedsføringsloven.

Sagen føres ved landsretten, da den kan få principiel betydning for virksomheders miljømarkedsføring.

Organisationerne ønsker, at Danish Crown forbydes at bruge udsagnene, og at virksomheden skal føre en ny kampagne, der afkræfter udsagnene.

I Nicolaj Nørgaards udlægning var der under kampagnen vished for, at udelukkende svin fra leverandører, der deltog i klimaprogrammet hos Danish Crown, blev kørt til virksomhedens slagteri i Herning, hvor det producerede kød blev mærket “klimakontrolleret”. Danish Crown oplyser, at det er denne udlægning, der også er korrekt i deres øjne.

Ingen klimakrav

Sagsøgerne ville i stedet vide, hvilken sikkerhed et “klimakontrolleret”-mærke ellers kan give forbrugeren. Her fremgik det blandt andet af Nicolaj Nørgaards vidneudsagn, at der ikke har været minimumskrav for at være en del af slagterigigantens klimaprogram.

“Kunne man bare udfylde et skema og så blive certificeret?” spurgte Klimabevægelsens advokat Kurt Bardeleben.

“Det, der er afgørende, er, at vi har korrekt dokumentation til at lave en beregning,” svarede Nicolaj Nørgaard og forklarede, at man for eksempel ved sygdom i besætningen kan opleve, at klimabelastningen stiger.

“Dem, der udviklede sig i den forkerte retning, fik stadig mærket klimakontrolleret?” spurgte advokaten.

“Det er rigtigt forstået,” svarede Nicolaj Nørgaard.

Han fremhævede blandt andet Danish Crowns klimamål om en halvering af CO2-udledningen inden 2030, som alle virksomhedens vidner indtil videre har vurderet at være på vej til at nå.

Kurt Bardeleben bad på den baggrund flere af Danish Crowns vidner vurdere, om man på den baggrund kunne kalde svinekød fra slagterigiganten klimavenligt. Her var svaret mindre entydigt.

“Intet forbrug er bæredygtigt. Vi kom alle her i bil. Det er heller ikke bæredygtigt,” konstaterede bæredygtighedschef Hana Nielsen eksempelvis, mens direktør for bæredygtigt landbrug i Danish Crown Gustaf Bock efter en tænkepause var mere direkte.

“Det udtryk bruger jeg ikke,” konstaterede han.