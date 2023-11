Slagteridirektør vil “aldrig kunne garantere” en grøn flæskesteg

I en principiel sag om greenwashing er Danish Crown stævnet for at overtræde markedsføringsloven i kampagnen “klimakontrolleret gris.” Mandagbegyndte sagen i Vestre Landsret

For flere år siden præsenterede Frederik Roland Sandbys svigermor ham for en flæskesteg fra Danish Crown med et “klimakontrolleret gris”-mærke, der skulle imponere den klimabevidste svigersøn. Den specifikke flæskesteg var imidlertid ikke nødvendigvis en del af Danish Crowns klimatiltag.

Det fremgik af vidneforklaringerne i Vestre Landsret tirsdag. Her er Danish Crown stævnet af Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen for at overtræde markedsføringsloven med såkaldt greenwashing i kampagnen kendt som “klimakontrolleret gris”.

Sagen er den første af sin slags, og føres fra begyndelsen i Vestre Landsret, fordi den ventes at kunne skabe præcedens for grøn markedsføring fra virksomheder, der i disse år oplever en kraftigt stigende mængde beskyldninger om greenwashing.

Det bringer os tilbage til julemiddagen, som fremgik af vidneudsagnet fra sekretariatsleder i Klimabevægelsen Frederik Roland Sandbys vidneforklaring. Ifølge hans forklaring var det den oplevelse, der fik foreningen til at påbegynde stævningen af Danish Crown.

Og netop svigermorens oplevelse af mærkningsordningen var afgørende, fortæller han.

10 pct. af Danish Crowns andelshavere bakkede ikke op om koncernens klimatiltag

“Selv ikke dem, der gerne vil gøre noget for klimaet, kan komme til det,” konstaterede han i vidneskranken.

Påstanden fra de to foreninger er, at udsagnet “klimakontrolleret gris” og udsagnet “dansk gris er mere klimavenlig, end du tror” begge overtræder markedsføringsloven, da de ikke kan underbygges.

Kunne ikke separeres

Til at underbygge de to påstande vidnede tidligere finansdirektør og driftsdirektør i Danish Crown Preben Sunke tirsdag i retten. Han var Danish Crown-direktør under kampagnen, men har senere forladt selskabet.

Efter en udredning om klimatiltag i slagterigiganten spurgte Klimabevægelsens advokat, Kurt Bardeleben, til betydningen af mærkatet “klimakontrolleret gris”.

“Uanset om man har slækket på klimatiltagene eller været mønsterlandmand, kom mærkatet på begge flæskestege?” spurgte han.

“Vi kunne ikke separere det i produktionen,” svarede Preben Sunke.

“Svaret er ja?”

“Ja,” svarede den tidligere slagteridirektør.

Efter kritik fra grønne organisationer fjernede alle supermarkeder svinekød med “klimakontrolleret”-mærke fra kølediskene. PR-foto: Greenpeace

Senere uddybede han, at 90 pct. af landmændene i Danish Crowns ejerkreds i begyndelsen af kampagnen bakkede op om koncernens klimatiltag, men at de resterende 10 pct. godt kunne have leveret kød, der endte i bakker med det omdiskuterede mærkat.

“ Det er klart, at det er en gennemsnitsbetragtning Preben Sunke, tidl. finansdirektør og driftsdirektør, Danish Crown

Gennemsnit

Hos Danish Crowns advokat, Claus Barrett Christiansen, blev det sammenlignet med at købe grøn strøm, hvor man heller ikke kan garantere, hvorvidt den konkrete strøm, der tænder en elpære, stammer fra vandkraft eller kul.

“At identificere det (klimapåvirkningen, red.) til den enkelte flæskesteg kan ikke lade sig gøre med 19-20 mio. grise om året,” vurderede Preben Sunke.

“Du vil aldrig kunne garantere det for den enkelte flæskesteg. Så skal du købe den direkte af landmanden eller slagte det derude og køre det direkte til forbrugerne,” tilføjede han.

“Det er klart, at det er en gennemsnitsbetragtning. Det sker alle steder, også internationalt. Vi prøver at lægge os op ad internationale produktstandarder,” sagde han og pegede på, at det ikke kan lade sig gøre at “identificere, hvad der skal til højre og venstre.”

Ifølge Preben Sunke havde hele ejerkredsen bakket op om klimaplanen i slutningen af 2021. Kampagnen fra Danish Crown løb fra sommeren 2020 til oktober 2021, hvor danske supermarkeder afviste at beholde svinekød med det omstridte mærke på hylderne.

Danish Crowns klimaplan lød under kampagnen på en halvering af klimabelastningen frem mod 2030. Ifølge Preben Sunkes vidneudsagn var det tal baseret på, at hele koncernen ventedes at kunne leve op til samme mål, som de mest klimaambitiøse svineproducenter allerede gjorde.

Retssagen løber indtil 6. december og ventes afgjort i begyndelsen af 2024.