Ingen mangel på værnemidler: “Vi har rigeligt. Faktisk til flere år frem, hvis forbruget holdes på et normalt niveau”

I forårets måneder spirede frygten for, om der vil blive mangel på værnemidler som håndsprit og masker. Men nu kan der åndes lettet op, for lagrene bugner nok til, at vi kan klare endnu en krise, hvis den skulle komme

